تريلر فيلم الأكشن "Mandy" للنجم العالمي نيكولاس كيدج (فيديو)





طرحت الشركة المنتجة "Mandy" للنجم العالمي نيكولاس كيدج، التريلر الأول للفيلم استعدادا لعرضه في دور السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية في 14 سبتمبر المقبل.





ويشارك في بطولة الفيلم أندريا ريسبوروج، ولينوس روتش، وبيل ديوك، وريتشارد براك، ومن إخراج وتأليف بانوس كوزماتوس، بالاشتراك مع آرون ستيوارت آهن.







