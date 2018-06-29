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تريلر فيلم الأكشن "Mandy" للنجم العالمي نيكولاس كيدج (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:30 ص
تريلر فيلم الأكشن Mandy للنجم العالمي نيكولاس كيدج (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة "Mandy" للنجم العالمي نيكولاس كيدج، التريلر الأول للفيلم استعدادا لعرضه في دور السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية في  14 سبتمبر المقبل. 

ويشارك في بطولة الفيلم أندريا ريسبوروج، ولينوس روتش، وبيل ديوك، وريتشارد براك، ومن إخراج وتأليف  بانوس كوزماتوس، بالاشتراك مع  آرون ستيوارت آهن.


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