طارق يحيى: اتحاد الكرة لازم يكرم كوبر.. ومؤتمر أبو ريدة أشبه بالمحاكمة

يرى طارق يحيى المدير الفني لبتروجت أن كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني نجح بنسبة 80 % في أداء المطلوب منه، ولابد أن يكرم ولا يخشى انتقادات الجماهير الغاضبة من النتائج السيئة لأننا نتكلم باسم مصر، ويجب أن يعامل معاملة طيبة.

وقال يحيى في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية: "أتحفظ على طريقة لعب كوبر ولكن هي من أوصلتنا إلي كأس العالم بعد غياب طويل"، مشددا على أن الخلاف بين كوبر والجماهير بسبب عشق الجماهير للكرة الجميلة طوال الوقت وهي التي غابت عن المنتخب تحت قيادة كوبر.

وشدد على أنه يتحفظ على تحجيم اللاعبين لأن هذه ليست قدرات لاعبينا خاصة أن هذه أكثر فترة يوجد بها عدد كبير من المحترفين في الدوريات الأوروبية والرهبة التي كان عليها اللاعبين غير مبررة.

وأبدى طارق يحيى غضبه من محاولة البعض التقليل من إنجاز الوصول إلي كأس العالم، قائلا ألمانيا خرجت من الدور الأول وهولندا وإيطاليا لم يصعدوا للمونديال، مضيفا أن مؤتمر هاني أبو ريدة الذي نظمه لكشف الحقائق حول الإقامة في روسيا أشبه بالمحاكمة ولم يكن مشهد طيب من رئيس الجبلاية.