باقة "ورد" هدية جمهور "موازين" لـ نانسي عجرم





أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الغنائي الدولي "إيقاعات العالم" المقام بالمغرب.





وقدمت عجرم، خلال الحفل باقة من أغانيها المميزة من بينها "مشتاقة ليك، شيخ الشباب، يا طبطب، ما تيجي هنا، ماشي حدي" وغيرها..





وشهد الحفل إهداء جمهور نانسي عجرم نجمتهم المفضلة باقة ورد تعبيرًا عن حبهم الشديد لها.



















