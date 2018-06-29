فؤاد علام: تناول محاربة الإرهاب في الدراما "كلام أهبل"



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أن الدراما تحتاج إلى وقفة، موضحا أنه لم يكن هناك عمل درامي يواجه الإرهاب سوى "أبو عمر المصري"، موضحا أن تناول محاربة الإرهاب في الدراما "كلام أهبل".



وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أنهم أثناء التحقيقات في السنوات السابقة كانوا يحضرون جيدا ويدرسون الأسانيد الفقهية التي يعتمد عليها الإرهابيون، وليس كما تصورهم الدراما.

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إنه يجب قطع جذور الإرهاب الفكرية، لأنه مهما تم القضاء عليهم عسكريا سينبتون مرة أخرى.