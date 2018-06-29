نجوم لازمهم الفشل بالجولة الثالثة في مونديال روسيا 2018

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما انتهت مباريات الجولة الثالثة بكافة المجموعات.

وشهدت هذه النسخة من المونديال حدوث مفاجآت بالجملة، نظرًا لتوديع العديد من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على لقب البطولة، ومنها ألمانيا حاملة اللقب في النسخة الماضية، وبولندا التي رشحت لتكون الحصان الأسود بالبطولة.

ويستعرض لكم " الفجر الرياضي" أبرز النجوم الذين استمروا في فشلوا خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات بالمونديال، علي النحو التالي:

*محمد صلاح:

فشل النجم الدولي المصري محمد صلاح في قيادة منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بالمونديال، وعلى الرغم من تسجيله هدفي الفراعنة بمرمى روسيا ثم السعودية، لكنه لم يقدم العمل المأمول منه والذي انتظرته الجماهير.

*مهدي بن عطية وحكيم زياش:

على الرغم من قوة المنتخب المغربي ومنافسته الشرسة للمنتخبات المتواجدة معه في المجموعة الثانية، في ظل كتيبة النجوم المميزين الذين يتسلح بهم منتخب أسود الأطلسي مثل مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي وحكيم زياش أفضل لاعب في بالدوري الهولندي، وغيرهم من النجوم الجيدين، لكنهم فشلوا في قيادة منتخب بلادهم نحو التأهل واحتلوا قاع المجموعة.

*كيلور نافاس:

ودع المنتخب الكوستاريكي منافسات مونديال روسيا 2018، بتذيله قاع مجموعته، ورغم دفاع الحارس المميز كيلور نافاس لعرين بنما، إلا أنه فشل خلال الجولتين في الحفاظ على نظافة شباكه، وتلقي أربعة أهداف أمام البرازيل وسويسرا.

*نجوم منتخب ألمانيا:

جاءت الصدمة الكبري في مونديال روسيا 2018، عندما ودع المنتخب الألماني منافسات البطولة متذيلاً قاع المجموعة السادسة، بعد فوزين وانتصار وحيد، وفشل نجومه العملاقة بداية من مانويل نوير، ثم ماتس هوميلز ومسعود أوزيل وتيمو فيرنر وماريو جوميز وماركو رويس وتوني كروس وغيرهم، وهؤلاء جميعاً فشلوا في قيادة منتخب المانشافت من عثرته.

*ليفاندوفسكي:

جاءت الصدمة الثانية بتوديع المنتخب البولندي لمنافسات المونديال، وفشل مهاجمه العملاق روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني والذي يسعى بقوة للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ولكنه لم يسجل أو يشارك في تسجيل أي هدف ينتشل منتخب بلاده من كبوته.