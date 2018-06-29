خبير استراتيجي يكشف سبب ضغط الولايات المتحدة على الأردن



وأضاف "مسلم"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن العاهل الأردني يتعرض في زيارته لأمريكا لضغوط سياسية لكي يوافق على بعض عناصر هذه الصفقة.



الجدير بالذكر أن "صفقة القرن"، هي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، يصيغها فريق أمريكي يترأسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لم يعلن عن تفاصيلها رسميا حتى الآن.

قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، إن هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على الأردن بسبب ما يعرف بـ"صفقة القرن".