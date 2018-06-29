محمد جمعة يشكر "الفجر الفني".. ويوجه رسالة للمنتخب الوطني (فيديو)

حرص الفنان محمد جمعة، علي توجيه الشكر لموقع "الفجر الفني" لإقامتها ندوة لتكريمه مساء أمس عن أعماله خلال موسم الدراما الرمضانية.



ووجه جمعة، في نهاية حديثه شكرًت خاص لمتابعيه وقراء "الفجر الفني"، كما وجه رسالة للشعب المصري ومشجعي المنتخب الوطني، حيث أكد أ

نه ينبغي علي الشعب الهدوء اكثر من ذلك وعدم التسبب في إفساد الكرة كونها تشكل مصدرًا لإسعاد الجميع.



وأضاف أن الأخطاء التي وقعت في كأس العالم ليست مبررًا لتشويه منتخب مصر وسب وشتم اللاعبين، مطالبًا الجميع بمؤازرة المنتخب في المباريات المقبلة وخاصة مبارياته في كأس افريقيا مؤكدًا أن المنتخب مطالب هو الآخر بالتركيز خلال الفترة المقبلة.

