باحث: الأردن أكثر المتضررين من حرب "درعة"



وأضاف "شعيتو"، في مداخلة مع قناة Extra News الفضائية، الخميس، أن روسيا لا تريد أن تنعكس الأمور في سوريا بشكل سلبي على الأردن، وتحاول أن تجنبه ذلك، خاصة لأن الأردن له مكانة لدى الفصائل المختلفة، حيث يضطرون للمرور من أراضية ويستطيع أن يمنع ذلك.



وتابع رئيس المركز العربي الروسي، أن الأردن له قدرة كبيرة للضغط على هذه المنظمات، ويستطيع مساعدة السلطة الشرعية في سوريا بالتخلص منها.

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي، إن الأردن يعتبر هو أكثر المتضررين من الحرب في درعة بسوريا، لأن الأطراف الأخرى غير معنية مباشرة سواء الولايات المتحدة ولا إسرائيل، سواء من جهة اللاجئين أو الهاربين الإرهابيين من المعارك.