حصاد المجموعة الخامسة بالمونديال.. البرازيل تعبر وسويسرا تخطف بطاقة التأهل
الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:15 ص
محمد الصو
أسدل الستار على مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم
المقامة في روسيا، بتأهل البرازيل وسويسرا للدور ربع النهائي، فيما ودع منتخبا صربيا
وكوستاريكا البطولة.
ويرصد "الفجر الرياضي" حصاد المجموعة الخامسة من
خلال التقرير الآتي:
أولا الترتيب:
البرازيل 7 نقاط.
سويسرا 5 نقاط.
صربيا 3 نقاط.
كوستاريكا 1 نقطة.
سجل المنتخب البرازيلي 5 أهداف.
سجل المنتخب السويسري 5 أهداف.
سجل المنتخب الصربي هدفين.
سجل المنتخب الكوستاريكي هدفين.
أقوى هجوم البرازيل مع سويسرا 5 أهداف.
أقوى دفاع البرازيل هدف وحيد.
أضعف هجوم صربيا مع كوستاريكا هدفين.
أضعف دفاع كوستاريكا 5 أهداف.
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