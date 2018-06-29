الحضري والخزري يقودان التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالمونديال

انتهت فعاليات الجولة الثالثة من المجموعات الثمانية في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والذي انطلق يوم الخميس 14 يونيو، وسوف يبدأ دور ال16 من البطولة يوم السبت 30 يونيو القادم.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من المونديال.

حراسة المرمى: عصام الحضري (مصر)

خط الدفاع: ياري مينا (كولومبيا) - جودين (الأوروجواي) - تياجو سيلفا (البرازيل)

خط الوسط : ايسكو (اسبانيا) - باولينهو (البرازيل) - سون (كوريا الجنوبية) - كاريلو (بيرو)

خط الهجوم : وهبي الخزري (تونس) - ميسي (الأرجنتين) - كافاني (الأوروجواي)