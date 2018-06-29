محمد جمعة: غادة عبد الرازق فنانة ليها جمهورها.. ولهذا السبب دوري في "ضد مجهول" الأصعب ! (فيديو)





أكد الفنان محمد جمعة، أنه بالرغم من أن مسلسل "ضد مجهول" يعد التعاون الأول مع الفنانة غادة عبد الرازق، ولكنه لم يكن يشعر بذلك عند الوقوف أمامها، موضحًا أنها نجمة متميزة ولديها جمهور كبير سواء في مصر أو العالم العربي.





وأشار جمعة، خلال ندوته في "الفجر الفني" إلى أن دوره في مسللس "ضد مجهول" الذي عرض في موسم رمضان من أصعب الادوار التي قدمها هذا العام بسبب صعوبة الشخصية وإعاقة القدم وأيضا شكل الشخصية ولذلك تعتبر اكثر شخصيته سببت له التعب.





وأشاد على نحو آخر، بموهبة الفنان محمد دياب، مؤكدًا أن ممثل رائع ومتميز وكان مكسر الدنيا من السنة اللي فاتت، بحسب وصفه.

وكرر إشادته أيضا بغناء وصوت دياب، مشيرًا إلي انه فنان شامل ومميز وكل عام يتطور بشكل مذهل.







