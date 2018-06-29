محمد جمعة يكشف مفاجأة عن أحمد أمين.. وإهداء أكرم حسني له هذا الإفيه ! (فيديو)



كشف الفنان محمد جمعة، النقاب عم مشاركة المذيع والفنان أحمد أمين، مع إحدي الفرق المسرحية منذ سنوات عديدة قبل تقديمه برنامج "بلاتوه" على شاشة تليفزيون "النهار".



وأضاف جمعة، خلال ندوته في "الفجر الفني" ان أمين، فنان مميز وانه سعد جدًا بالعمل معه.





وعن الفيديو الذي انتشر مؤخرًا له برفقة أحمد أمين أثناء قيامهما بالغناء سويًا في كواليس المسلسل الرمضاني "الوصية" أشار إلي انهم يقومون دائما بالغناء سويا في الكواليس، مشيرًا إلى أن الفيديو سجل بالصدفة ولكنه حقق ردود أفعال كبيرة ومميزة.



وتابع جمعة، انه سعيد بالعمل أيضًا مع الفنان أكرم حسني، مؤكدا أن الأخير فنان مميز كما قام بإهدائه إفيه في احدي حلقات تصوير المسلسل وكان دائمًا يساعد الجميع بروح طيبة.





