نجم الزمالك السابق: كان يجب عدم ضم إكرامي للمنتخب في المونديال

هاجم طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زم المغربي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني السابق بسبب اختياراته لقائمة المنتخب في مونديال روسيا.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " اللاعب المغربي لديه طموح في الاحتراف المغربي خصوصاً في فرنسا والمنتخب المغربي كل لاعبيه محترفون ويلعبون أساسيين مع أنديتهم ماعدا 3 نجوم يلعبون في الدوري المغربي".

وأضاف: "كوكا كان يستحق الإنضمام للمنتخب في حين لا يستحقها إكرامي لأنه خاض مباريات قليلة وكان من المفترض انضمام عواد بدلا منه وكان يجب أن يكون هناك عدل في اختيارات اتحاد الكرة من جانب المدربين تحديداً في منتخبات الناشئين وألا يعتمدوا على العلاقات في تعيينهم".

واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً: " متعجب من ضم 5 مدافعين للمنتخب في البطولة وهو عدد مبالغ فيه".