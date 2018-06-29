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طارق مصطفى: كنت أتمنى ضم هذا الخماسي للمنتخب في مونديال روسيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:05 ص
طارق مصطفى: كنت أتمنى ضم هذا الخماسي للمنتخب في مونديال روسيا
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

صرح طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زم المغربي، بأنه كان يتمنى ضم حسين الشحات ومحمد فاروق وكوكا ومحمود عبد العزيز وعمرو السولية لقائمة المنتخب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " اليابان صرحت بأنها ستفوز بكأس العالم 2050، فهم يخططون للمستقبل ويجب أن نبدأ في وضع خطة للمستقبل".

 

واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً: " كنت أتمنى انضمام حسين الشحات ومحمد فاروق وكوكا ومحمود عبد العزيز وعمرو السولية للمنتخب في كأس العالم".

 

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