محمد جمعة: محمد صلاح مثل أعلى.. وبلاش ندمر أي حاجه حلوة (فيديو)





علق الفنان محمد جمعة، عن ما تردد مؤخرًا حول اعتزال اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول الإنجليزي، اللعب الدولي مؤكدًا ان كل ما تردد مؤخرًا مجرد شائعات فقط ولن يقوم صلاح بإعلان هذا الأمر بشكل رسمي.



وأضاف جمعة، خلال ندوته بموقع "الفجر الفني" أن محمد صلاح، مثل وقدوة للمصريين وأيضا في العالم بأسره، مؤكدًا أن الجميع يعشقون محمد صلاح





وتسائل: "ليه كل حاجة حلوة مصممين نبوظها" مؤكدًا أن صلاح لاعب مميز وقدوة لجميع الفئات العمرية ومهما حدث في المباريات خلال كأس العالم لا يجب أن ننسي ما قدمه من قبل.





وأشار إلى أن صلاح في انتظار خوض العديد من المباريات الأخرى، كما سيخوض تصفيات كأس إفريقيا وكل هذه الأمور بحاجة إلى التركيز في الفترة المقبلة ناصحًا الجميع بنسيان الماضي وتجنب الوقوع مجددًا في الاخطاء.



