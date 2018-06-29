برلماني: مدينة الأثاث في دمياط مشروع قومي



وأضاف "الزيني"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الخميس، أن مدينة الأثاث هي مشروع قومي، وسيكون له إضافة، ولا يجب الحكم عليه إلا عند اكتماله في المعارض والمصانع، والمدارس والمستشفى.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع استكمال وتطوير للمدينة القديمة وليس متعارضا معها، لافتا إلى أنه لا يوجد أراض لتوسعة المدينة القديمة، ويجب وضع مراكز تكنولوجية، ومعرض دولي، وفندق، ولذلك تم بناء مدينة جديدة.

قال محمد الزيني، عضو مجلس النواب، إن دمياط مدينة صناعية بالدرجة الأولى، ولم تواكب السرعة العالمية في تصنيع الأثاث، لأن الماكينات هي التي أصبح لها اليد الطولى في أي صناعة.