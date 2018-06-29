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حصاد المجموعة الرابعة بالمونديال.. كرواتيا بالعلامة الكاملة والأرجنتين تصعد بشق الأنفس

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:54 ص
حصاد المجموعة الرابعة بالمونديال.. كرواتيا بالعلامة الكاملة والأرجنتين تصعد بشق الأنفس
الأرجنتين
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محمد الصو
 

 

أسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بتأهل كرواتيا والأرجنتين للدور ربع النهائي، فيما ودع منتخبا نيجيريا وأيسلندا البطولة.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" حصاد المجموعة الرابعة من خلال التقرير الآتي:

 

أولا الترتيب:

 

كرواتيا 9 نقاط.

الأرجنتين 4 نقاط.

نيجيريا 3 نقاط.

أيسلندا 1 نقطة.

 

سجل المنتخب الكرواتي 7 أهداف.

سجل المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف.

سجل المنتخب النيجيري 3 أهداف.

سجل المنتخب الأيسلندي هدف وحيد.

 

أقوى هجوم كرواتيا 8 أهداف.

أقوى دفاع كرواتيا هدف.

أضعف هجوم أيسلندا هدف وحيد.

أضعف دفاع أيسلندا 5 أهداف.

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