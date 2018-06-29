والد الشهيد مصطفى يسري يروي سبب لقبه بـ"الشهيد الحي"



وأوضح "عميرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، وتقدمه الإعلامية رشا نبيل، أنه كان يحمل الكثير من المصاحف في سيارته، معقبا: "دي من الحاجات اللي طالبها ونالها".



وأشار والد الشهيد إلى أنه كان ثالث شهيد يسقط في فض اعتصام رابعة، وتم تسمية مدرسة بمصر الجديدة على اسمه.

قال يسري عميرة، والد الشهيد مصطفى يسري، أحد شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، إنه كان يلقب بالشهيد الحي، لأنه ظل ثلاثة سنوات وثلاثة أيام في غيبوبة يتلقى العلاج في سويسرا، وكان لا يشعر إلا بالألم فقط.