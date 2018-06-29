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عاجل.. نجم الزمالك السابق يطالب عصام الحضري بالاعتزال الدولي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:46 ص
عاجل.. نجم الزمالك السابق يطالب عصام الحضري بالاعتزال الدولي
عصام الحضري
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ريهام عبد المحسن
 

صرح طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زم المغربي بأنه يجب على عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني الاعتزال دولياً، كما أكد على وجود اعتزال أي لاعب يتخطى ال 34 من عمره.

 

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " يجب على الحضري أن يعتزل دولياً على الأقل وأعتقد أنه يستطيع الاستمرار لمدة موسمين مع أي ناد وحقق رقما قياسيا لمصر وليس له".

 

واختتم تصريحاته قائلاً: " أي لاعب تعدى ال 34 عامًا يجب عدم ضمه للمنتخب الفترة المقبلة وهذا إذا أردنا التخطيط لأربع سنوات قادمة".

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