شاهد.. لقاء الأسطورة وباشا مصر برعاية بيتر ميمي (صورة)
الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:59 ص
شيماء عطية
نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمع الفنانين محمد رمضان وأمير كرارة.
وعلق "ميمي" على الصورة بلقبي وشعاري الفنانين، حيث كتب: "ثقة في الله سنغزو العالم، الأسطور vs باشا مصر".
يذكر أن محمد رمضان وأمير كرارة قد تنافسا في موسم رمضان الماضي بمسلسلي "نسر الصعيد" و"كلبش٢" والذي أخرجه بيتر ميمي.
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