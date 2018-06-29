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شاهد.. لقاء الأسطورة وباشا مصر برعاية بيتر ميمي (صورة)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:59 ص
شاهد.. لقاء الأسطورة وباشا مصر برعاية بيتر ميمي (صورة)
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شيماء عطية
 

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمع الفنانين محمد رمضان وأمير كرارة.


وعلق "ميمي" على الصورة بلقبي وشعاري الفنانين، حيث كتب: "ثقة في الله سنغزو العالم، الأسطور vs باشا مصر".


يذكر أن محمد رمضان وأمير كرارة قد تنافسا في موسم رمضان الماضي بمسلسلي "نسر الصعيد" و"كلبش٢" والذي أخرجه بيتر ميمي.



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