شاهد.. لقاء الأسطورة وباشا مصر برعاية بيتر ميمي (صورة)

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمع الفنانين محمد رمضان وأمير كرارة.





وعلق "ميمي" على الصورة بلقبي وشعاري الفنانين، حيث كتب: "ثقة في الله سنغزو العالم، الأسطور vs باشا مصر".



