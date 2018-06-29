طارق مصطفى: مارادونا أعطى دفعة معنوية للأرجنتين في المونديال

أكد طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زوم المغربي بأن دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين السابق، يعطي دفعة معنوية للأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما كشف بأن نيمار نجم البرازيل لم يقدم المردود المنتظر منه.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " مارادونا على مستوى التدريب ليس محظوظا ويعطي دفعة كبيرة لمنتخب الأرجنتين ويتمنى فوزها بالبطولة وسامباولي لا يعطي لمنتخب الأرجنتين لأن الأرجنتين اسمه أكبر بكثير".

واختتم تصريحاته قائلاً:" نيمار لم يقدم المردود منه في بطولة كأس العالم الذي يليق باسمه".