خبير بالأمن القومي عن صفقة القرن: مشروع خطير بدايته القتل الاقتصادي



وأضاف "همام"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه يريد الحصول على 720 كيلومتر مربع، من على الحدود من غزة، والحدود المصرية حتى العريش، ويتم فيها إنشاء مطار وميناء، وخط سكة حديد وتسمى هذه المنطقة غزة الجديدة.



وتابع الخبير بالأمن القومي، أنهم يريدون إعطاء مصر أرض بديلة في صحراء النقب، وأيضا تعويض مادي.

قال اللواء أسامة همام، الخبير بالأمن القومي، إن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بـ"صفقة القرن" خطير جدا، وبدايته القتل الاقتصادي.