عاصي الحلاني يشعل حماس الجمهور في ذكرى 30 يونيو بـ"أحلف بسماها وترابها" (فيديو)





أشعل النجم اللبناني عاصي الحلاني حفله الغنائي بقاعة المؤتمرات على هامش الاحتفالات بثورة الشعب في 30 يونيو.

وحرص الحلاني، على غناء "أحلف بسماها وترابها" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

وحضر الحفل آلاف من معجبي الحلاني وجمهوره، الذي تفاعل مع مع الأغاني التي قدمها نجمهم المفضل.





وكتب الحلاني، عبر حسابه بموقهع الصور والفيديوهات الشهير: "ألف شكر على محبتكم الكبيرة واستقبالكم الرائع ويا رب تفصل مصر دائمًا بلد الخير والسلام والفرح الله يديم عليكم الأمن والأمان والاستقرار".







