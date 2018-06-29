ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاصي الحلاني يشعل حماس الجمهور في ذكرى 30 يونيو بـ"أحلف بسماها وترابها" (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:46 ص
عاصي الحلاني يشعل حماس الجمهور في ذكرى 30 يونيو بـأحلف بسماها وترابها (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

أشعل النجم اللبناني عاصي الحلاني حفله الغنائي بقاعة المؤتمرات على هامش الاحتفالات بثورة الشعب في 30 يونيو. 

وحرص الحلاني، على غناء "أحلف بسماها وترابها" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

وحضر الحفل آلاف من معجبي الحلاني وجمهوره، الذي تفاعل مع مع الأغاني التي قدمها نجمهم المفضل. 

وكتب الحلاني، عبر حسابه بموقهع الصور والفيديوهات الشهير: "ألف شكر على محبتكم الكبيرة واستقبالكم الرائع ويا رب تفصل مصر دائمًا بلد الخير والسلام والفرح الله يديم عليكم الأمن والأمان والاستقرار". 
 



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عاصي الحلاني سينما دراما تحلف بسماها الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 30 يونيو 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 5:10:14 AM