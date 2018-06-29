مارادونا يكشف كواليس نقله للمستشفى ويتعجب من نبأ وفاته

أبدى دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين، تعجبه من أنباء وفاته عقب نقله للمستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا التي فازت بها بهدفين مقابل هدف، وتأهلت من خلالها لدور الستة عشر من كأس العالم.

وقال مارادونا في تصريحات تلفزيونية: "تعجبت من الأنباء التي أكدت نبأ خروجي على نقالة أثناء مباراة الأرجنتين ونيجيريا هذا بالإضافة إلى مواقغ التواصل الإجتماعي التي أكدت نبأ وفاتي وكل ما حدث هو أني شعرت ببعض الآلام في الرقبة وتم نقلي للمستشفى ونصحني الطبيب بالعودة للمنزل ورفضت لأني أرغب في مساندة منتخب بلادي في كأس العالم".

واختتم مارادونا تصريحاته قائلاً: "مباراة الأرجنتين كانت صعبة مع نيجيريا فنحن دائماً مرشحين لحصد اللقب".