رسميا.. الترسانة يتعاقد مع مهاجم طلائع الجيش

حصل فريق الترسانة على توقيع اللاعب وائل فراج مهاجم طلائع الجيش لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق لفراج اللعب في أندية تليفونات بني سويف وإنبي وطلائع الجيش قبل الانضمام للشواكيش.

وتعاقد الترسانة مؤخرا مع عمرو خليل حارس الإتحاد السكندري، وأحمد أنيس مهاجم كفر الشيخ، وعماد حلمي مدافع الحرس، وحسين حلمي لاعب وسط طنطا، ومهاب ياسر من المنيا، وهارون إسماعيل مدافع البلدية.