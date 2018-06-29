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تعرف على ترتيب مصر في كأس العالم

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:19 ص
تعرف على ترتيب مصر في كأس العالم
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

انتهت، أمس الخميس، فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

 

ويحتل المنتخب المصري المركز الـ 31 وقبل الأخير في قائمة منتخبات المونديال بينما احتل منتخب بنما المركز الأخير.

 

ولعب منتخب مصر 3 مباريات خلال مشاركته في المجموعة الأولى من المونديال، خسر من أوروجواي بهدف نظيف وأيضًا هزم من روسيا بثلاثية وتلقى هزيمة مُهينة أمام السعودية بهدفين، ليودع البطولة بدون نقاط.

 

أما منتخب بنما، خسر من بلجيكا بثلاثية وتلقى هزيمة ثقيلة من إنجلترا بسداسية وتغلبت عليه تونس بثنائية.

 

 

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