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كلاكيت ثاني مرة.. محمد رمضان يساعد أحد معجبيه في تشطيب شقته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:14 ص
كلاكيت ثاني مرة.. محمد رمضان يساعد أحد معجبيه في تشطيب شقته
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شيماء عطية
 

طالب أحد معجبي الفنان الشاب محمد رمضان، مساعدة مادية من الأخير لإتمام زيجته، حيث علق على منشور "رمضان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز فلوس يا أسطورة قربت أموت من تشطيب الشقة".


من جانبه، رد "رمضان" عليه: "بعد الشر عليك يا أحمد ابعتلي التفاصيل على الخاص وماتشلش هم حاجة".


وتعد هذه الواقعة هي الثانية بعد يومين من طلب معجب آخر ١٥ ألف جنيهًا لمساعدته على الزواج، حيث رد عليه رمضان بالموافقة.



كلاكيت ثاني مرة.. محمد رمضان يساعد أحد معجبيه في تشطيب شقته
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