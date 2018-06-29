كارفخال: تقنية الـ VAR تحقق العدالة.. وكرواتيا خصم صعب

أشاد داني كارفخال، نجم منتخب أسبانيا وريال مدريد، بمستوى المنتخب الكرواتي خلال مباريات كأس العالم مؤكدًا أنه خصم صعب.

وقال كارفخال، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة: "أعجبتني كرواتيا للغاية، إنه فريق مُنظم وسيكون خصم صعب في هذه البطولة، نأمل أن نصل لربع النهائي سواء ضدهم أو أي فريقٍ آخر".

ويرى "كارفخال" أن تقنية الـ VAR تحقق العدالة في جميع نواحي اللعبة، وأن الحكم لن يشعر بالخوف من الفريق المضيف.

كما أضاف: "مباريات المجموعات كانت مُغلقة وقليلة المساحات لكن في أدوار خروج المغلوب سنرى أسبانيا أخرى وبمزيد من المساحات".

وتابع: "ينتقد البعض اللاعبين، وفي النهاية يجب أن نعلم بأنه تم تغيير مدربنا قبل كأس العالم بيومين، لقد أمضينا فترة طويلة بدون خسارة وسيطرنا على مبارياتنا، نحاول تقديم أقصى ما لدينا".

وأكمل: "من يقول أنني لست جاهز بدنيًا 100% عليه مشاهدة إحصائيات المباراة، كنت اللاعب الذي ركض أكبر عدد من الأمتار بسرعة عالية".

جدير بالذكر أن منتخب أسبانيا سيواجه روسيا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، يوم الأحد المقبل والموافق 1 يوليو، على ملعب "لوجينكي".