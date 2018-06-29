محمد جمعة يكشف مفاجأة لأول مرة عن عدم سفره مع وفد الفنانين لروسيا لدعم المنتخب (صور وفيديو)





كشف الفنان محمد جمعة، عن حصوله علي آي دي (id) حضور مباريات كأس العالم، كما قام بفتح هاتفه النقال للتأكيد على ذلك حيث لا يزال يحتفظ بصورة الـ (id) .



وأضاف جمعة، خلال ندوة "الفجر الفني" أنه كان سيسافر مع الفنان فتوح أحمد وأحمد بدير ولكن حدثت بعض الأشياء التي اضطرتهم لعدم السفر.



وأشار إلى أن الفنان أحمد صلاح السعدني وأحمد رزق، قاما بالسفر على نفقاتهم الخاصة بالاضافة إلى قطع تذاكر على حسابهم الخاص لأسرهم.



وأكد أنه لا يرى أي مشكلة في سفر الفنانين على حساب الشركة الراعية لأن هناك بند يسمي بند "الدعاية" لأي شركة، مبديًا استيائه إزاء بعض المصريين الذين قاموا بتعليق خسارة المنتخب على سفر الفنانين ولكنه لا يوجد أي مبرر لهذا الأمر.



وتحدث "جمعة" خلال الندوة عن مشاركته في مسلسل "الوصية" وكشف مفاجأة للمرة الأولى بخصوص زميله أحمد أمين ومفاجأة للمرة الأولى عن مشاركة الفنانين المنتخب المصري والسفر لحضور كأس العالم بالاضافة إلى حديثه عن مسلسل "أبو عمر المصري" و "ضد مجهول".







