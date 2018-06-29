أحمد ناجي مدافعا عن "لهيطة": أتمنى العمل معه مدى الحياة

دافع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق عن إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق، وأكد أنه يتمنى العمل معه مدى الحياة.

وقال ناجي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "اعتذر للشعب المصري عن النتائج التي حدثت بالمونديال وما فعله إيهاب لهيطه خلال 3 سنوات يفوق الوصف وواجه الكثير من المشاكل والصعوبات التي قام بحلها وهو أجمل شئ حدث لي في حياتي ونحن كجهاز فني سعدنا بالعمل معه وأتمنى العمل معه مدى الحياة".

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً: "علاقة لهيطه باللاعبين مميزة وأطالبهم بالتحدث عن علاقته معهم".