فرج عامر يعلق على مؤتمر اتحاد الكرة



وأضاف "عامر"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه ليس المهم تصوير الفيديوهات أو دخول الفنانين غرف اللاعبين، ولكن المهم روح الفريق، مشددا على أن الفريق كانت مستسلم في مباراة السعودية.



وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة، أننا وصلنا إلى مرحلة العبث الكروي، والمؤتمر الصحفي دليل إدانة كبير، ولم يأت بأي جديد.

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "لاعبي المنتخب صوروا فيديوهات عشان عارفين إنه مفيش حد بيعاقب حد".