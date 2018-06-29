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مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)
منزل محمد صلاح
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أحمد الهواري
 

حرص العديد من جماهير الكرة في مصر، منذ قليل، على التظاهر أمام منزل محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في الكمباوند الذي يقطن به اللاعب أمام الفيلا الخاصة به.

 

وقامت قوات الأمن والمطافي والإسعاف بالتواجد أمام فيلا اللاعب كإجراءات احترازية وأمنية.

 

وكان صلاح سجل هدفين خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كاس العالم، حيث احتل الفراعنة المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد تلقي 3 هزائم من أوروجواي وروسيا والسعودية.

 

مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)
مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)
مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)
مظاهرة في حب محمد صلاح أمام منزله وأزمة مرورية بسبب الزحام (صور)
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