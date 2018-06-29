تشيلسي يسعى لضم نجم منتخب روسيا

يسعى تشيلسي الإنجليزي لضم نجم منتخب روسيا ونادي تسسكا موسكو أليكسندر جولوفين، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس انسحب من صفقة جولوفين لأنه لن يدفع أكثر من 20 مليون يورو بالإضافة للمكافأت.

وكان نادي تسسكا قد أكد أنه لن يبيع اللاعب الروسي بأقل من 25 مليون يورو، وحاول نادي تشيلسي التوصل لاتفاق نهائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 7 أهداف وقام بصناعة 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 43 مباراة تنافسية هذا الموسم مع تسسكا موسكو.