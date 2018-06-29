١٠ معلومات عن النجمة الذهبية نوال الزغبي في عيد ميلادها

تحتفل النجمة الذهبية نوال الزغبي، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها السابع والأربعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومة عنها:-



١- ولدت نوال في التاسع والعشرين من يونيو ١٩٧١، بمنطقة جبل الديب شرق العاصمة اللبنانية بيروت.



٢- انطلقت مسيرتها الفنية ١٩٨٨ في الخامسة عشر من عمرها بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "استديو الفن".



٣- في عام ١٩٩١، احترفت الغناء في لبنان حيث انتجت عدد من الأغنيات منها: "وحياتي عندك".

٤- اتجهت لمصر، وكان تعاونها الأول مع الموسيقار صلاح الشرنوبي من خلال أغنية "عايزة الرد".



٥- تزوجت نوال الزغبي من "إيلي ديب" في عام 1990، وتولى إدارة أعمالها لأكثر من خمسة عشر عام، انتهت بالطلاق في عام ٢٠٠٨.



٦- لديها ٣ أبناء من طليقها، وهم تيا، والتوأم جوي وجورجي.



٧- في عام ٢٠٠٠، أصبحت نوال أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي".



٨- طرحت نوال ١٥ ألبوم غنائي حتى الآن، كان آخرها "مش مسامحة" ٢٠١٥.





٩- تحمل نوال الجنسية الكندية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.





١٠- غنت نوال تتري المسلسل اللبناني "كاراميل" والمسلسل المصري "لأعلى سعر" في رمضان ٢٠١٧.











