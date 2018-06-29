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١٠ معلومات عن النجمة الذهبية نوال الزغبي في عيد ميلادها

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:45 ص
١٠ معلومات عن النجمة الذهبية نوال الزغبي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل النجمة الذهبية نوال الزغبي، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها السابع والأربعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومة عنها:-


١- ولدت نوال في التاسع والعشرين من يونيو ١٩٧١، بمنطقة جبل الديب شرق العاصمة اللبنانية بيروت.


٢- انطلقت مسيرتها الفنية ١٩٨٨ في الخامسة عشر من عمرها بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "استديو الفن".


٣- في عام ١٩٩١، احترفت الغناء في لبنان حيث انتجت عدد من الأغنيات منها: "وحياتي عندك".


٤- اتجهت لمصر، وكان تعاونها الأول مع الموسيقار صلاح الشرنوبي من خلال أغنية "عايزة الرد".


٥- تزوجت نوال الزغبي من "إيلي ديب" في عام 1990، وتولى إدارة أعمالها لأكثر من خمسة عشر عام، انتهت بالطلاق في عام ٢٠٠٨.


٦- لديها ٣ أبناء من طليقها، وهم تيا، والتوأم جوي وجورجي.


٧- في عام ٢٠٠٠، أصبحت نوال أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي".


٨- طرحت نوال ١٥ ألبوم غنائي حتى الآن، كان آخرها "مش مسامحة" ٢٠١٥.


٩- تحمل نوال الجنسية الكندية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.


١٠- غنت نوال تتري المسلسل اللبناني "كاراميل" والمسلسل المصري "لأعلى سعر" في رمضان ٢٠١٧.




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