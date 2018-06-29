صلاح فضل: ثورة 30 يونيو لا يمكن أن تكتمل إلا إذا تمسكت بدستور 2014

قال الدكتور والمفكر الكبير صلاح فضل، إن الجماعات الدينية تفسد الأمر على نفسها عندما تركب هوس السلطة، موضحًا أن مصر تشق الطرق للأمة العربية بالكامل، والمسار الذي تسير فيه تسير على خطاه باقي الدول، وهذه مسؤولية عليها وعبء كبير.



وأضاف "فضل"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن دستور 2014 وضع القوام الحقيقي للدولة المدنية وأسس للحكم الرشيد وأسس لدولة الرخاء وأسس للدولة الذي صبح فيها التعليم والصحة ضرورة وواجب على الدولة تقديمها بأفضل ما يكون.



وأشار إلى أن دستور 2014 بلور حلم المستقبل في مواد، وثورة 30 يونيو لا يمكن أن تكتمل إلا إذا تمسكت بهذا الدستور؛ لأنه يمثل البيان التاريخي للأمة المصرية والعربية في صناعة مستقبلها، لافتًا إلى أن البيان الذي ألقاه الرئيس في بداية فترته الثانية هو الترجمة العملية لروح الدستور المصري.

