عاجل.. طارق يحيى يهاجم مجلس الزمالك بسبب عبد الرحيم محمد

انتقد طارق يحيى المدير الفني لبتروجت تغيب مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حضور تشييع جنازة الراحل عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق، والذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي إثر أزمة قلبية حادة، تصرف غير مقبول من مجلس الإدارة، وعليه أن يغير موقفه لأن ما حدث وفاة ويجب تجنيب الخلافات عند الموت.

وقال يحيي في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية إن الزمالك عودنا على الوقوف مع أبنائه في السراء قبل الضراء وأتمنى من المجلس الحالي أن يتدارك الخطأ ويتواجدوا في عزاء عبد الرحيم محمد مساء

أمس الجمعة بمسجد الحادية الشاذلية.