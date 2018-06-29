فؤاد علام: "حماس بتلعب معانا وإحنا بنلعب معاها"



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أنهم كانوا يقومون بخطف الضباط والجنود، ومهاجمة مديريات الأمن، وهذه الصور لم تعد تتكرر لأن العملية العسكرية قضت على إمكانيات التنظيم، خاصة المتفجرات الجديدة التي كانت بحوزتهم.



وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن المدخل الرئيسي لهذه المتفجرات، كانت الأنفاق، بين سيناء وغزة ولكن حاليا "حماس بتلعب معانا وإحنا بنلعب معاها"، والنتيجة الإيجابية في هذا الأمر هو أن حماس أصبحت متحفظة في دعم هذه العناصر، أما الحدود الغربية مع ليبيا، فإن القوات المسلحة أجهضت الكثير من العمليات وهذا أثر على جسم تنظيم حركة حسم.

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن القوات المسلحة نجحت في إضعاف تنظيم حركة "حسم" الإرهابية، لدرجة أنه لم يعد قادرا على تنفيذ عملية من العمليات الكبيرة التي كان يقوم بها، قبل عامين.