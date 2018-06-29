"الفجر الفني" يكرم محمد جمعة على تألقه في دراما رمضان (صور)





كرم موقع "الفجر الفني" منذ قليل الفنان محمد جمعة، وذلك عن تألقه في دراما رمضان2018 حيث نال ردود أفعال كبيرة أشادت به خاصة بعد تجسيده شخصية "عم ضياء" في مسلسل "الوصية".





وأيضا شارك في مسلسل "أبو عمر المصري" ومسلسل "ضد مجهول" وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي، وأبهر جمهوره بثلاث شخصيات مختلفة.





وتحدث "جمعة" خلال الندوة عن مشاركته في مسلسل "الوصية" كما كشف مفاجأة للمرة الأولى بخصوص أحمد أمين ومفاجأة للمرة الأولى عن مشاركة الفنانين المنتخب المصري والسفر لحضور كأس العالم بالاضافة إلى حديثه عن مسلسل "أبو عمر المصري" و "ضد مجهول".





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