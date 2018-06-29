نبيل معلول يثير الجدل بشأن استمراره مع منتخب تونس

أعرب نبيل معلول المدير الفني لتونس عقب الفوز على بنما بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، عن رضاه بمستوى الفريق في كأس العالم تحديداً أمام إنجلترا، وأكد أنه يتحمل الخسارة من بلجيكا التي خسرها بنتيجة 5-2.

وقال معلول في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة الثانية لكني راض عن تقديم مباراة قوية أمام إنجلترا، كنا الند للند أمام لاعبين أقوياء وأغلقنا الملعب أمامهم بشكل جيد، لكن في مباراة بلجيكا لم نكن على المستوى وأتحمل أنا مسؤولية ذلك".

وأضاف: "لم نكن واقعيين وفتحنا اللعب أمام لاعبين يمتازون بالسرعة أمثال لوكاكو وهازارد ودي بروين، كانت مهمة انتحارية لنا".

وتابع: "المباراة الثالثة كانت شرفية ولكننا راضون بتسجيل الأهداف أمام منتخبات ليست صغيرة وستمضي للأمام في البطولة والكل كان يتوقع حلولنا بالمركز الثالث في المجموعة".

وعن استمراره في تدريب المنتخب التونسي، قال معلول: "إن شاء الله سأستخير المولى عز وجل، عن استمراري مع المنتخب".

وأردف قائلا: "أكثر مرة فيها منتخبات عربية وإفريقية وللأسف لم يتأهل أحد، المستوى بعيد عنا ونحتاج لجهد أكبر، يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من المحترفين، باستثناء المنتخب المغربي، مصر لديها صلاح والنني ولكن نحن ليس لدينا لاعبين في فرق كبيرة".

واختتم معلول تصريحاته قائلاً: "السنغال ونيجيريا قدموا مستويات عالية لأن لديهم نجوم يلعبون في فرق كبيرة ورغم ذلك لم يتأهلوا، صحيح فزنا بمباراة لكن السنغال ونيجيريا كانت مشاركتهما أفضل، وما يشفع لنا أن المنتخبين المغربي والتونسي وقعا في مجموعتين صعبتين وقدما مشاركة مشرفة إلى حد ما".