أبرز أخبار التوك شو الخميس 28/6/2018: حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات وحركة المحافظين الجديدة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:28 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحلبي" يكشف أهمية التدريب المشترك بين مصر واليونان وقبرص (فيديو)
قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المشترك للقوات المسلحة اول مرة يشهد مشاركة قبرص، متابعا أن هناك امكانيات بحرية كبيرة تم استخدامها في التدريب الذي ضم اليونان أيضا.
خالد عكاشة: مؤشرات مصر ترتفع وما زلنا نعمل للوصول إلى المطلوب (فيديو)
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن هناك ضرورة لعمل مقارنات للاوضاع قبل 30 يونيو وفي الوقت الحالي، حيث كانت مصر في مرحلة متدنية تماما قبل الثورة وفق الإحصائيات وهي عادت للارتفاع مجددا ولكنها لم تصل للمستوى المطلوب.
مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن حركة المحافظين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، وأن المحافظين ونوابهم سيؤدون اليمين الدستوري قبل الأربعاء المقبل، وقد يكون الإثنين المقبل.
متحدث "النقل" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)
قال محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، إنه لا حديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الوقت الحالي، ولم يتم التطرق إليها مطلقًا، والتركيز حاليًا على تحسين الخدمة المقدمة للركاب.
نصر سالم: التدريب المشترك "ميدوزا-6" رسالة ردع لأي تهديد أو اعتداء
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن تدريب ميدوزا رسالة ردع لكل من يفكر أن يهدد مصالحنا او مصالح الدول الصديقة المشتركة معنا في مجالنا الحيوي، وأن قواتنا قادرة على تأمين أهدافن ومجالنا الحيوي.
جابر طايع: لا يوجد سبب موضوعي لاستبعاد وزارة الأوقاف من الفتوى
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فوجئت من قيام الأزهر باستبعادها من الفتوى مؤكدا، أنه لا يوجد سبب موضوعي لإبعاد وزارة الأوقاف عن الفتوى، خاصة أنها ممثلة منذ قديم الزمن في الفتوى.
"التضامن" تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة
قالت نيفين القباح، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة غادة والي تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة.
رئيس "القومية للأسمنت": "متوسط أجر العمال 13 ألف جنيه.. ومش عايزين يشتغلوا"
قال المهندس محمد حسين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن متوسط أجر العامل في الشركة 13 ألف جنيه شهريَا، معقبًا: "إحنا الأعلى في متوسط الأجور، والأعلى خسارة بين شركات قطاع الأعمال".
خبير سياسي: لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر في الدرك الأسفل
قال سعيد اللاوندي الخبير الاستراتيجي والسياسي، إنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر في الدرك الأسفل بدون شك.
"أزهري": كلمة عانس في اللغة لا تطلق على الرجال
قال الشيخ عبدالوهاب محمد من علماء الأزهر الشريف، إن كلمة عانس في اللغة العربية تعني فتاة تقدم بها السن فوق الثلاثين ولم تتزوج بعد.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحلبي" يكشف أهمية التدريب المشترك بين مصر واليونان وقبرص (فيديو)
قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المشترك للقوات المسلحة اول مرة يشهد مشاركة قبرص، متابعا أن هناك امكانيات بحرية كبيرة تم استخدامها في التدريب الذي ضم اليونان أيضا.
خالد عكاشة: مؤشرات مصر ترتفع وما زلنا نعمل للوصول إلى المطلوب (فيديو)
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن هناك ضرورة لعمل مقارنات للاوضاع قبل 30 يونيو وفي الوقت الحالي، حيث كانت مصر في مرحلة متدنية تماما قبل الثورة وفق الإحصائيات وهي عادت للارتفاع مجددا ولكنها لم تصل للمستوى المطلوب.
مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن حركة المحافظين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، وأن المحافظين ونوابهم سيؤدون اليمين الدستوري قبل الأربعاء المقبل، وقد يكون الإثنين المقبل.
متحدث "النقل" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)
قال محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، إنه لا حديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الوقت الحالي، ولم يتم التطرق إليها مطلقًا، والتركيز حاليًا على تحسين الخدمة المقدمة للركاب.
نصر سالم: التدريب المشترك "ميدوزا-6" رسالة ردع لأي تهديد أو اعتداء
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن تدريب ميدوزا رسالة ردع لكل من يفكر أن يهدد مصالحنا او مصالح الدول الصديقة المشتركة معنا في مجالنا الحيوي، وأن قواتنا قادرة على تأمين أهدافن ومجالنا الحيوي.
جابر طايع: لا يوجد سبب موضوعي لاستبعاد وزارة الأوقاف من الفتوى
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فوجئت من قيام الأزهر باستبعادها من الفتوى مؤكدا، أنه لا يوجد سبب موضوعي لإبعاد وزارة الأوقاف عن الفتوى، خاصة أنها ممثلة منذ قديم الزمن في الفتوى.
"التضامن" تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة
قالت نيفين القباح، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة غادة والي تنفي علاقتها باللائحة التنفيذية التي نشرت لقانون الإعاقة.
رئيس "القومية للأسمنت": "متوسط أجر العمال 13 ألف جنيه.. ومش عايزين يشتغلوا"
قال المهندس محمد حسين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن متوسط أجر العامل في الشركة 13 ألف جنيه شهريَا، معقبًا: "إحنا الأعلى في متوسط الأجور، والأعلى خسارة بين شركات قطاع الأعمال".
خبير سياسي: لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر في الدرك الأسفل
قال سعيد اللاوندي الخبير الاستراتيجي والسياسي، إنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر في الدرك الأسفل بدون شك.
"أزهري": كلمة عانس في اللغة لا تطلق على الرجال
قال الشيخ عبدالوهاب محمد من علماء الأزهر الشريف، إن كلمة عانس في اللغة العربية تعني فتاة تقدم بها السن فوق الثلاثين ولم تتزوج بعد.
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