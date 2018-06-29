بالأسماء.. حركة تنقلات وتغييرات رؤساء التعليم الخاص في القليوبية

أجرى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات وتغييرات واسعة لرؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية طبقا للإعلان الداخلي رقم 1 لسنة 2018 ولصالح العمل.



وتضمن القرار رقم 626 لسنة 2018، تعيين عبير جرامون مديرا للتعليم الخاص بالمديرية، ونبوية السيد حامد السيد منصور رئيسا للتعليم الخاص ببنها واسماعيل مرسي ابراهيم مرسي رئيسا للتعليم الخاص بالعبور وطارق سعيد بهجات رئيسا للتعليم الخاص بقليوب ومني خيري احمد ابراهيم للتعليم الخاص بطوخ وايمان هاشم بهجات خليل للتعليم خاص بتعليم غرب شبرا واحمد احمد محمد الباسوسي للتعليم الخاص بشبين القناطر وسلوي محمد ابو العلا امام للتعليم الخاص بالخانكة وأنس حافظ عبدالله عطاالله للتعليم الخاص بالقناطر الخيرية ومحمد محمود هاشم محمد للتعليم الخاص بالخصوص.

