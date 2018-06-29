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"بهاء الدين": إنشاء أضخم مول في الشرق الأوسط للأثاث في دمياط

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:44 ص
بهاء الدين: إنشاء أضخم مول في الشرق الأوسط للأثاث في دمياط
المهندس معتز بهاء الدين
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كساب أحمد
 
قال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، إن تكلفة الإنشاءات في مدينة دمياط لصناعة الأثاث حتى الآن وصل لـ2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المدينة ستضم فندق أربع نجوم، وآخر 3 نجوم مخصصين للضيوف، خلاف إنشاء أضخم مول في الشرق الأوسط للأثاث.

وأضاف "بهاء الدين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن مدينة دمياط الجديدة تقع على بعد 6 كيلو من مدينة دمياط القديمة، معقبًا: "يعني على بعد 10 دقائق بالتوتوك بس".
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