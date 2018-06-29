إبراهيم سعيد: "كوبر حالف بالطلاق ما يهاجم"

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق أن لاعبي المنتخب الوطني استفادوا من تجربة الإخفاق والأداء السيء في كأس العالم بروسيا وتعلموا الدرس جيدا، مشددا على أن هناك لاعبين لا تستحق تمثيل منتخب مصر لأن اللعب المنتخب شيء واللعب للأندية شيء آخر.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية، إن هناك لاعبين ظلموا في عدم الانضمام لمنتخب مصر مثل حسين الشحات وأحمد حسن كوكا، مضيفا أنه لا يوجد أي لاعب يقوم بدوره في صفوف المنتخب في الوقت الحالي، موضحا أنهم كانوا قادرين على الفصل بين المشاكل التي تحدث خارج الملعب وعن التركيز داخل الملعب.

وأوضح أن طريقة لعب كوبر لم تكن متماشية مع عقلية لاعبي المنتخب الوطني وهم لاعبين جيدين ويحتاجون لوجود مدرب أجنبي كبير مثل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب، الذي طالبت لاعبي المغرب بتجديد عقده.

وأضاف أن كوبر لم يدرس منافسيه وهو يعمل بطريقة لعب ثابتة وتقليدية ولا يغيريها ويعتمد على 4 مدافعين ثابتين، قائلا، " في الجزء الهجومي ربنا بيسهلها بوجود صلاح وتريزيجيه ووردة، وكوبر حالف بالطلاق على لعيبة المنتخب ما حد يتقدم".