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معتز بهاء الدين: دمياط واحدة من 7 مناطق في العالم تنتج الأثاث من الخشب الطبيعي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:58 ص
معتز بهاء الدين: دمياط واحدة من 7 مناطق في العالم تنتج الأثاث من الخشب الطبيعي
المهندس معتز بهاء الدين
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كساب أحمد
 
قال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، إن مدينة دمياط واحدة من 7 مناطق في العالم تنتج الأثاث من الخشب الطبيعي، لافتًا إلى أن 90% من الأثاث ينتج من الخشب المصنع.

وأضاف "بهاء الدين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن عدد الضباط الذي عملوا في مدينة دمياط للأثاث ما يقرب من 12 ضابط، أما عدد العاملين المدنيين بالمدينة تجاوز الـ12 ألف عامل مدني، معقبًا: "دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إداري وإشرافي".
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