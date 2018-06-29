مجدي صبحي يفتتح معرض "أنامل سكندرية" بجاليري لمسات (صور)

افتتح الفنان مجدي صبحي، معرض تشكيلي بعنوان "أنامل سكندرية" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى علي، في السابعة مساء الخميس الموافق ٢٨ يونيو الجاري بقاعة لمسات في وسط القاهرة، بحضور لفيف من التشكيليين ورجال الأعمال.

يذكر أن الفنانة منى علي ولدت بالإسكندرية فى 21مارس 1960، تخرجت فى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بتقدير جيد جدًا عام 1983، عملت فى مجال الصيدلة (مديرة وصاحبة صيدلية أّذار) من عام 1983 حتى عام 2005، التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 2005 وتخرجت فيها عام 2010 بتقدير بإمتياز مع مرتبة الشرف بترتيب الأولى على الدفعة- قسم تصوير شعبة جدارى- جامعة الإسكندرية.