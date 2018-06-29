سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29/8/2018 في بنك مصر





استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك مصر، خلال تعاملات البنوك اليوم الجمعة 29/8/2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع .

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة .سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.