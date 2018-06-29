"دمياط للأثاث": إنتاج الشركة يصل لـ18 مليار جنيه في العام

قال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، إن فكرة مدينة دمياط للأثاث جاء لتنظيم وتطوير صناعة الأثاث في دمياط، وجعلها أحد المواد الاقتصادية للدخل القومي.



وأضاف "بهاء الدين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن إنتاج دمياط للأثاث يصل لـ18 مليار جنيه أي ما يوازي مليار دولار، وجزء كبير من هذا الإنتاج يُصدر للخارج سواء أوروبا أو الخليج.



وأشار إلى أن الهدف من مدينة دمياط للأثاث زيادة إنتاج المدينة لـ3 مليار دولار في وقت قصير، من خلال تنظيم العمل والتسويق للأثاث بشكل جيد في الخارج.

