عبد الله السعيد يوجه رسالة لمرتضي منصور بعد رد الـ40 مليون (فيديو)
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:57 م
رامي بشاي
حرص عبد الله السعيد لاعب أهلى جده السعودى والمنتخب الوطني، على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، على عدم تصعيد أزمة تعاقده مع القلعة البيضاء وحل الأزمة بشكل ودى والحفاظ على مستقبلة الكروي .
وأشاد لاعب المنتخب الوطنى بموقف مسئولى الزمالك ، والتعامل بشكل إحترافي ، مؤكدًا بانه يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة القلعة البيضاء ، ويتمنى التوفيق للزمالك خلال المرحلة المقبلة .
وقام اللاعب ظهر اليوم الخميس برد الـ 40 مليون جنية التى سبق أن حصل عليها من الزمالك .
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