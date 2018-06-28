روحانى: إيران لن ترضخ.. وأمريكا ستركع

أكدّ الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الخميس إنّ طهران لن ترضخ إيران للضغوط وستحل جميع المشاكل دون التضحية بكرامتها وحريتها الوطنية فى مواجهة العقوبات الأمريكية.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمى اليوم، قال روحانى إنّ إيران لن تستسلم أبداً للولايات المتحدة وستحافظ على كرامتها الوطنية وأنّه خلال هذا الكفاح وعد بتركيع الولايات المتحدة على ركبتيها.

وأضاف روحانيى، وفقاً لوكالة سبوتينك، "يجب أن نُظهر للعالم أننا سنتعامل مع المشاكل والمصاعب دون التضحية بعظمتنا وحريتنا واستقلالنا وديمقراطيتنا والنظام الجمهورى والدين والثقافة".