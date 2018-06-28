أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الخميس 28/6/2018

شهدت محافظة قنا اليوم الخميس،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث أسهم تدخل جراحي من قبل قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعي في انقاذ حياة شاب في العشرينات من عمره بعد اصابته بطعن نافذ لسكين بمنطقة الصدر، صرح بذلك الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.



فيما اشتكى طلاب الشعبة العلمية بمحافظة قنا، على صعوبة أسئلة مادة الكيمياء وهو ما تسبب فى بكاء الطالبات وحزن شديد وسط الطلاب الذين وصفوا الكيمياء بـ"الصعب الممتنع"، مما أدى إلى قيام البعض بتأجيل المادة.



بينما قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نقل مدير مواقف سيارات الأجرة بمدينة دشنا من منصبه لعدم التزام بعض السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير مؤكدا علي أنه لا تهاون مع أي سائق يخالف التسعيرة المقررة موجها مسئولي إدارة المرور بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوي تتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة.

